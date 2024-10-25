Бегство украинцев из рядов ВСУ было ожидаемо с самого начала конфликта, причины заключаются в том числе в нацистской идеологии, которую Владимир Зеленский сделал государственной, и в наплевательском отношении к гражданам. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, есть три причины дезертирства.

"Первая причина в том, что Зеленский совершил чудовищную и непростительную ошибку, когда взялся воевать со страной, с которой НАТО до сих пор воевать не рискует, несмотря на весь свой военный потенциал, - написал политик в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру". - Он преступно погнал на бойню миллионную армию соотечественников, которые заведомо не могли выполнить тех военных задач, что перед ними поставлены. Поэтому побег из ВСУ был заложен изначально. Это нормальная реакция психически здоровых людей, которые борются за свою жизнь". Вторая причина, продолжил Медведчук, заключается в том, что Зеленский, приняв нацизм за государственную идеологию Украины, развил культ ненависти, смерти и пропаганды войны. "Когда человек, одурманенный этой преступной пропагандой, попадает в реальные военные действия, то это его обычно быстро отрезвляет. И он предпочитает быть живым дезертиром, чем мертвым удобрением проданной американским корпорациям земли", - пояснил он. "Третья причина в том, что Зеленскому и его банде глубоко плевать на судьбу украинского народа, в том числе на судьбу украинских солдат. Он сделал из Украины поле геополитической битвы, то есть продал страну со всем живущим населением западным хозяевам, и вменяемому украинцу не стоит воевать за интересы этого преступника", - заключил лидер "Другой Украины".

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что офис генерального прокурора Украины с января по сентябрь текущего года зарегистрировал втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше случаев дезертирства, чем в прошлом году. Как следует из данных офиса, полученных изданием, за указанный период было выявлено 35 307 фактов самовольного оставления части против 17 658 в прошлом году и 18 196 случаев дезертирства против 7 883 в 2023 году.