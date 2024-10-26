В Иране заявили об уничтожении истребителей и БПЛА Израиля

Вооруженные силы Ирана сбили истребители и беспилотные летальные аппараты ЦАХАЛ, задействованные для атаки на исламскую республику, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд. Об этом пишет ТАСС.

Армия обороны Израиля в ночь на субботу, 26 октября, сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на израильскую военную инфраструктуру 1 октября.

«Мы должны гордиться мощью систем противовоздушной обороны страны. Несмотря на то что [Израиль] использовал несколько истребителей и беспилотников, ПВО действовали очень хорошо», — пояснил парламентарий.

Иран сделал заявление об ответе Израилю

По его оценке, «почти все» беспилотники и истребители ЦАХАЛ были уничтожены до того, как они предприняли какие-либо действия.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что для атаки на Иран использовал наряду с дронами свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35.