Путин сделал заявление по поводу ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление своими подразделениями на курском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Путин сообщил, что на курском направлении окружены около двух тысяч украинских военных. Позже он заявил, что эти военные даже не осознают, в какой ситуации оказались.

«Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», - подчеркнул президент РФ.

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Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Затем появились сообщения о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС дроном. В МИД РФ назвали такие атаки актами ядерного терроризма.

В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены.

В Минобороны сообщали, что к 24 октября ВСУ потеряли на Курском направлении 26 222 военнослужащих, 176 танков, 93 боевые машины пехоты, 104 бронетранспортера, 995 боевых бронированных машин, 683 автомобиля, 226 артиллерийских орудий и другие вооружения.