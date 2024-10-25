Путин рассказал детали операции по окружению ВСУ в Курской области

Президент Владимир Путин сообщил детали операции по окружению группировки вооруженных сил Украины, ранее вторгшихся в Курскую область.

Около двух недель назад 155 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника примерно на расстоянии 10 километров от государственной границы и затем вдоль госграницы начала движение.

"Достаточно дерзко и героически, действительно, действовали, прошли примерно тоже 10 километров", - рассказал верховный главнокомандующий.

Для закрепления этого успеха были подключены другие подразделения российских Вооруженных сил - 810 бригада морской пехоты Черноморского флота и подразделения Воздушно-десантных войск. По словам Путина, общими усилиями они создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают его, приступили к ликвидации группировки ВСУ. По примерным подсчетам, на территории 6 на 15 километров зажаты около двух тысяч человек.

Путин: ВС РФ приступили к ликвидации окруженной группировки ВСУ под Курском

По показаниям пленных, рассказал президент, управление войсками внутри окружения нарушено, нарастает паника. Но украинские командиры стараются скрывать эту информацию от подчиненных. При этом они расстреливают своих подчиненных при первой попытке сдачи в плен, заметил Владимир Путин.

Все это ситуацию не меняет, констатировал глава государства. Предпринимаемые попытки деблокировать эти окруженные подразделения успеха не имеют.