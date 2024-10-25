В США раскрыли выгоду КНДР от якобы отправки своих войск на Украину

Возможная отправка северокорейских войск на Украину позволит лидеру КНДР Ким Чен Ыну попросить Россию о помощи в совершенствовании ракетных и ядерных возможностей страны. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По словам координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, американская разведка не нашла никаких доказательств конкретного обещания России помочь укрепить северокорейскую армию. Однако аналитики и эксперты отмечают, что Ким Чен Ын, скорее всего, ищет помощи у России по двум основным направлениям: краткосрочная поддержка северокорейского военного потенциала и долгосрочные стратегические гарантии, которые могли бы укрепить способность КНДР противостоять США и своим соседям.

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Профессор государственного управления и международных отношений в Джорджтаунском университете и председатель корейского отделения Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Виктор Ча подчеркнул, что якобы отправка войск КНДР даст северокорейскому лидеру «рычаг просить Россию о многом взамен».

Чиновники считают, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей якобы проложил путь к отправке солдат КНДР на Украину и другому сотрудничеству.

«Северной Корее нужна помощь в совершенствовании ее ракетных возможностей (...) Россия могла бы помочь Ким [Чен Ыну] сделать их лучше. Ким также может обратиться за помощью в реализации своей ядерной программы, включая его цель — приобрести тихую атомную подводную лодку, способную запускать несколько баллистических ракет, которые могут достичь США или других союзников», — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл детали договора о стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна. Российский лидер уточнил, что стороны находятся в контакте по реализации 4 статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.