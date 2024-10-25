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В США раскрыли выгоду КНДР от якобы отправки своих войск на Украину

Возможная отправка северокорейских войск на Украину позволит лидеру КНДР Ким Чен Ыну попросить Россию о помощи в совершенствовании ракетных и ядерных возможностей страны. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В США раскрыли выгоду КНДР от якобы отправки своих войск на Украину
© РИА Новости

По словам координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, американская разведка не нашла никаких доказательств конкретного обещания России помочь укрепить северокорейскую армию. Однако аналитики и эксперты отмечают, что Ким Чен Ын, скорее всего, ищет помощи у России по двум основным направлениям: краткосрочная поддержка северокорейского военного потенциала и долгосрочные стратегические гарантии, которые могли бы укрепить способность КНДР противостоять США и своим соседям.

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Профессор государственного управления и международных отношений в Джорджтаунском университете и председатель корейского отделения Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Виктор Ча подчеркнул, что якобы отправка войск КНДР даст северокорейскому лидеру «рычаг просить Россию о многом взамен».

Чиновники считают, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей якобы проложил путь к отправке солдат КНДР на Украину и другому сотрудничеству.

«Северной Корее нужна помощь в совершенствовании ее ракетных возможностей (...) Россия могла бы помочь Ким [Чен Ыну] сделать их лучше. Ким также может обратиться за помощью в реализации своей ядерной программы, включая его цель — приобрести тихую атомную подводную лодку, способную запускать несколько баллистических ракет, которые могут достичь США или других союзников», — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл детали договора о стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна. Российский лидер уточнил, что стороны находятся в контакте по реализации 4 статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.

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