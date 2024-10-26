Марочко заявил, что силы РФ формируют огневой мешок для ВСУ у Стельмаховки

Российские военнослужащие продвижением на купянском направлении формируют огневой мешок для подразделений противника, дислоцированных в окрестностях населенных пунктов Стельмаховка и Берестовое. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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"Касаемо купянского направления, то здесь вижу активизацию Вооруженных сил Российской Федерации. Прежде всего, наши войска начали давить подразделения вооруженных формирований Украины к юго-западу от Берестового и также от Стельмаховки. <...> Та группировка украинских боевиков, которая находится между этими двумя населенными пунктами, может попасть в огневой мешок", - сказал он.

Марочко добавил, что линия фронта "активизировалась" между населенными пунктами Стельмаховка и Андреевка, где российские военнослужащие также нарастили интенсивность ударов по подразделениям противника.

"Вероятнее всего, в ближайшее время мы выйдем полностью на административные границы Луганской народной Республики на данном участке местности", - отметил собеседник агентства.

В пятницу Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие за сутки продвинулись на 2 км у Стельмаховки, заняв более выгодные позиции.