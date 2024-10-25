Над регионами РФ уничтожили семь БПЛА и воздушный шар

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и один малоразмерный воздушный шар над регионами РФ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Разнесли колонну техники ВСУ под Курском: успехи ВС РФ к утру 25 октября

"Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и малоразмерного воздушного шара по объектам на территории Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Уточнятся, что дежурными средствами ПВО сбиты три беспилотника над акваторией Азовского моря, еще три - над Белгородской областью. Один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, малоразмерный воздушный шар - над Ростовской областью.