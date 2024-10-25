Израиль атаковал больницу на севере Газы

Израильская военная авиация нанесла авиаудар по больнице «Камаль Адван» на севере сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

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Отмечается, что Израиль нанес прицельный удар по кислородной станции, из-за чего случился взрыв, который частично повредил здание больницы. Директор медицинского учреждения сообщил, что в результате атаки оборвалась жизнь нескольких детей, сотрудники больницы получили ранения.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа отзывается болью в сердце у большинства людей. Российский лидер прокомментировал ситуацию в палестинском анклаве в ходе заседания в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», которое состоялось в Казани. Путин выразил сожаление в связи с тем, что в мире происходит большое количество вооруженных конфликтов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.