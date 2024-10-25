Рогов заявил о продвижении ВС РФ в районе Левадного

Вооруженные силы России продвинулись более чем на километр в районе Левадного в Запорожской области и укрепляют позиции. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"Есть успехи на времевском направлении. В районе Левадного более чем на километр на север. Это достаточно большое продвижение в условиях нынешнего ведения боевых действий. В текущий момент наши ребята закрепляются на новых позициях", - заявил Рогов.

Министерство обороны России 14 октября сообщило об освобождении населенного пункта Левадное.