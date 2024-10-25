Иракские радикалы заявили об атаке на "жизненно важную цель" в Израиле

Формирования шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", осуществили атаку при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на "жизненно важную цель" на израильской территории.

Об этом говорится в заявлении радикальной организации, размещенном в ее Telegram-канале.