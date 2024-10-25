Иракские радикалы заявили об атаке на "жизненно важную цель" в Израиле
Формирования шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", осуществили атаку при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на "жизненно важную цель" на израильской территории.
Об этом говорится в заявлении радикальной организации, размещенном в ее Telegram-канале.
"Бойцы "Исламского сопротивления Ирака" сегодня, в пятницу, 25.10.2024, атаковали с использованием БПЛА жизненно важную цель на севере оккупированных территорий", - отмечается в тексте. "Исламское сопротивление подтверждает, что операции по уничтожению опорных пунктов противника продолжатся нарастающими темпами", - сообщили повстанцы.