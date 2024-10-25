Десятки палестинцев погибли при авиаударах Израиля на севере Газы

Десятки палестинцев стали жертвами ударов, которые ВВС Израиля нанесли в четверг вечером по лагерю беженцев Джабалия, расположенному на севере сектора Газа. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его сведениям, бомбардировке подверглось не менее 10 жилых домов в одном квартале. Агентство опубликовало данные о 150 убитых и раненых. Раздельная статистика не приводится.

Отмечается, что израильские военные препятствуют работе бригад скорой помощи и спасателей, не пропуская их к месту происшествия.

Согласно информации Минздрава сектора, жертвами эскалации конфликта в анклаве с октября 2023 года стали уже в общей сложности 42,8 тыс. палестинцев, 100,5 тыс. пострадали.