Военный эксперт назвал ключевые для СВО населенные пункты

Полный контроль России над Донбассом, контроль над Славянском, Краматорском станут решающими в рамках украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что после этого можно будет говорить о победе России в противостоянии.

«Одним из главных будет контроль над Донбассом. Сейчас мы чаще говорим об освобождении Курской области, но важны и другие территории. В частности, Донбасс будет знаковым моментом. Славянск, Краматорск, где противник старается удержаться», — сказал Дандыкин.

Он уточнил, что до этого российским военным предстоит вытеснить противника из других ключевых пунктов: Покровска, Часов Яра, Дзержинска и других. После, по его словам, появится возможность выхода уже на Славянск и Краматорск.

«Противник сейчас теряет подготовленные резервы в Курске и других регионах, не успевает подготовить новые. Они уже говорят о нехватке людей, ужасающие потери, особенно в течение последнего полугодия, не компенсируются», — добавил военный эксперт.

Ранее стало известно, что ВС России заняли южную часть села Воздвиженка в ДНР. Сообщалось, что за населенным пунктом открывается прямой путь к дороге Покровск — Константиновка.