Шольц озвучил позицию по поставке Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неверным подходом возможную поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus и заявил, что не станет передавать "определенное оружие", способствующее эскалации конфликта.

"Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективу. Но я считаю, что сейчас нет необходимости в новом решении, кроме этого решения", - сказал он в интервью телеканалу ZDF. "Я считаю, очень важно дать понять, что страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО. Все это знают, по этому поводу нет разногласий", - констатировал глава правительства ФРГ.

При этом он отметил, что "за приглашением в НАТО обычно довольно быстро следует членство". Это процесс, которого сейчас нет, добавил Шольц. Скорее, по его словам, речь идет о том, чтобы "обсудить вопрос гарантий безопасности в послевоенной ситуации". "Подобные разговоры уже происходили", - указал канцлер.

Шольц высказался о немедленном приеме Украины в НАТО

"Однако я считаю, что мы должны быть очень серьезными", - пояснил он, имея в виду нынешнюю ситуацию. Это, как подчеркнул Шольц, требует разумных действий, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку Украины, но, с другой стороны, гарантируют, что это не перерастет в войну между Россией и НАТО. "И это то, что является моей ответственностью, и это то, что я очень четко понимаю и не изменю своей позиции", - резюмировал глава правительства ФРГ.

16 октября Владимир Зеленский обнародовал свой план урегулирования конфликта с РФ. В числе прочего он включает требование немедленного приглашения Украины в НАТО. В настоящее время в блок входят 32 страны. 31-м членом НАТО стала Финляндия, 32-м - Швеция. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад и Киев должны отказаться от идеи вступления Украины в НАТО.