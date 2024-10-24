Эксперт назвал причины отступления ВСУ по всем фронтам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают по всем фронтам в зоне боевых действий из-за больших потерь, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о причинах отхода украинских сил.

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«Это связано с тем, что они понесли огромные потери за эти два с лишним месяца, из них огромное число профессионально подготовленных, в том числе за границей. Это спецназ, так называемые элитные части, огромное количество техники сожжено и уничтожено, особенно много танков. Соответственно сейчас, особенно когда распутица, а западная техника, как правило, на колесной тяге, кроме танков, естественно, возникает проблема», — объяснил он.

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Наши ребята героически и профессионально дерутся, перемалывают эти силы, поэтому растет количество пленных, растет количество тех, кто покидает позиции —Василий Дандыкин, военный эксперт.

Как пишет издание Conversation, украинские войска отброшены о своих позиций по всей линии фронта, включая Курскую область. «Еще более важен тот факт, что у них заканчиваются солдаты», — пишут авторы. В материале также говорится, что ВСУ сдают позиции на протяжении большей части 2024 года. Также журналисты считают, что в ближайшее время Киев продолжит терять территории в зоне военного конфликта.