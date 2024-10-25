В США заявили об отправке второй группы войск КНДР в Россию

КНДР намерена в ближайшее время отправить в Россию вторую группу своих войск, утверждает американское агентство Bloomberg. Оно ссылается на отчеты южнокорейской разведки.

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По представленным данным, первая партия северокорейских военнослужащих, состоящая из 1500 элитных спецназовцев, якобы уже проходит обучение на Дальнем Востоке России. В планах Северной Кореи развернуть на территории РФ около 10 тысяч своих военнослужащих, сообщает южнокорейская разведка.

В МИД КНДР прокомментировали возможную отправку войск в Россию

До этого замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что взаимопомощь, не указанная в положении о военной помощи между Россией и КНДР, не может являться предметом публичного обсуждения. Рябков также напомнил, что положение о военной помощи задействуется только в случае военной агрессии против одной из сторон, подписавших договор о стратегическом партнерстве России и КНДР.