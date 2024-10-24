Путин объяснил, почему Киев стал терять меньше танков на поле боя

Киевский режим стал терять меньше танков на поле боя, но это потому что украинская армия стала их меньше применять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"В прошлом году во время контрнаступления [ВСУ] потеряли, по-моему, боюсь соврать, 18 тысяч техники. Сейчас больше почти на тысячу. Правда, танков потеряли меньше, почти на сотню. Но, мне кажется, просто их и применяли меньше, потому что просто меньше их стало в украинской армии. Но лучше, чем называть вот такие цифры, лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры", - отметил российский лидер.

Путин ответил на вопрос о присутствии военных из КНДР в зоне спецоперации