Журналист заявил, что ВСУ случайно слили важную информацию

Журналист Юрий Касьянов заявил, что Генштаб ВСУ опубликовал буклет, в котором были указаны личные данные производителей беспилотников из Украины. По его мнению, подобная информация должна являться секретной, а буклет может стать причиной, из-за которой эти сведения попадут в Россию. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ.

Как заявил Касьянов, опубликованный буклет распространяется без грифа «только для служебного пользования», при этом подобные данные являются «чувствительными» даже в мирное время. По мнению журналиста, в текущей ситуации слив таких данных может привести к «разрушению производства беспилотников» и даже гибели специалистов.

При этом указанный буклет вышел еще два месяца назад. Уточняется, что в нем содержались адреса, телефоны и имена руководителей украинских предприятий по производству беспилотников.