ВСУ за последний месяц на Курском направлении потеряли 26 тыс. солдат убитыми.

«За последний месяц с небольшим на курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные», — заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

20 октября главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский провёл совещание на командных пунктах ВСУ на границе Сумской и Курской областей.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что ВСУ в Курской области находятся в тяжелейшем положении.