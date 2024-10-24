Путин: потери ВСУ на Курском направлении за месяц составили 26 тысяч солдат
ВСУ за последний месяц на Курском направлении потеряли 26 тыс. солдат убитыми.
«За последний месяц с небольшим на курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные», — заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
20 октября главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский провёл совещание на командных пунктах ВСУ на границе Сумской и Курской областей.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что ВСУ в Курской области находятся в тяжелейшем положении.