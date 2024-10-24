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Путин: потери ВСУ на Курском направлении за месяц составили 26 тысяч солдат

ВСУ за последний месяц на Курском направлении потеряли 26 тыс. солдат убитыми.

Путин раскрыл потери ВСУ на курском направлении за месяц
© РИА Новости
«За последний месяц с небольшим на курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные», — заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

20 октября главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский провёл совещание на командных пунктах ВСУ на границе Сумской и Курской областей.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что ВСУ в Курской области находятся в тяжелейшем положении.

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