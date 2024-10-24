Курды ответили на удары Турции

Поддерживаемые США сирийские демократические силы обстреливают турецкие базы на севере Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что эта атака является ответом на бомбардировки позиций сирийских демократических сил. Согласно имеющимся данным, при обстреле уже погибло несколько турецких военных, еще десятки были ранены. Источник также сообщает, что к ударам присоединились подразделения Сирийской Арабской армии.

Ранее Турция ударила по объектам курдов после теракта в Анкаре.