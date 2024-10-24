Путин: в Курской области окружены порядка 2 тысяч солдат ВСУ

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сделал ряд заявлений о ходе конфликта на Украине. В частности, глава государства рассказал, что российские военные блокировали часть подразделений ВСУ в Курской области, пишет РИА Новости.

Российский лидер отметил, что в общей сложности в окружение попали свыше 2 тыс. украинских военнослужащих.

Президент пояснил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

Путин назвал причину эскалации на Украине

Напомним, что саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. На него прибыли десятки делегаций от стран и международных организаций.