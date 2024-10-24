Вооруженные силы Украины отброшены со своих позиций по всей линии фронта в зоне СВО и Курской области. Об этом пишет The Conversation. RT на русском

«Украинцев отгоняют на всех фронтах, в том числе в Курской области России, в которую они с большой надеждой и помпой вошли в августе. Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты», — описала положение ВСУ редактор The Conversation Трейси Уолш. Она напомнила, что украинские войска отступали почти весь 2024 год. В начале октября был взят Угледар, сейчас в окружении находится Селидово, а зимой предстоит «ужасная» битва за стратегически значимый промышленный центр Покровск. По словам журналистки, сейчас Украина ведет войну на истощение с Россией, а исторически ни одна страна не одерживала победу над Россией в такой войне, поэтому победа Украины «выглядит невозможной». Газета.Ru

Ранее издание Al Mayadeen отметило, что на сложных для ВСУ участках фронта Владимир Зеленский ни разу не отдал своевременного приказа об отступлении. По мнению авторов материала, «какие-то здания и даже руины» для Зеленского важнее жизней своих солдат. Российская газета