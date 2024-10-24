Т-72 назвали лучшим танком в мире на данный момент

Российский танк Т-72, используемый Вооружёнными силами России в зоне проведения спецоперации, является лучшим в мире на данный момент.

Об этом написал Брэндон Вайхерт в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Т-72 в рейтинге специалиста обошёл такие танки, как американский M1 Abrams и израильский «Меркава».

К преимуществам российского танка автор материала отнёс простоту в эксплуатации и относительную дешевизну.

Обозреватель отметил, что в зоне СВО Т-72 «выполняет свою работу».

«Вот почему это лучший танк в мире сегодня», — подчеркнул в конце статьи Брэндон Вайхерт.

Ранее экипаж танка Т-90М «Прорыв» выжил после попадания в башню 26 дронов ВСУ.