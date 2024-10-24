Украина нашла неожиданный источник запчастей для боевых самолетов

Украина решила закупить парашютно-тормозные системы «ПТК-6М» и «ПТК-25ск» для боевых самолетов Су-24 и Су-25 у специализирующейся на изготовлении военной амуниции фирмы «Оркен Алем» из Казахстана. Об этом «Ленте.ру» сообщил осведомленный источник. Lenta.ru

«Украина продолжает поиск поставщиков парашютно-тормозных систем, которые до 2014 года приобретались у России. С этой целью украинская компания «Укрспецэкспорт» установила контакт с казахстанской компанией «Оркен Алем», — рассказал источник. По его данным, сейчас стороны обсуждают возможность организации производства необходимых деталей. News.ru

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном плане. ТАСС