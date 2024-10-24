Украина нашла неожиданный источник запчастей для боевых самолетов

Украина решила закупить парашютно-тормозные системы «ПТК-6М» и «ПТК-25ск» для боевых самолетов Су-24 и Су-25 у специализирующейся на изготовлении военной амуниции фирмы «Оркен Алем» из Казахстана, передает Lenta.ru. Отмечается, что до 2014 года они приобретались у России.

Украина продолжает поиск поставщиков парашютно-тормозных систем, которые до 2014 года приобретались у России. С этой целью украинская компания «Укрспецэкспорт» установила контакт с казахстанской компанией «Оркен Алем», — рассказал он.

Ранее агентство Reuters писало, что покупатели индийских артиллерийских боеприпасов из Европы перенаправляют их на Украину. Подобная схема, по данным авторов материала, используется дольше года. В публикации сказано, что Индия в своих правилах экспорта вооружений ограничивает использование оружия заявленным покупателем, который рискует прекращением будущих продаж при несанкционированной передаче.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В частности, в него вошли 22 танка Leopard, а также запчасти к ним. Также ВСУ получили 22 бронеавтомобиля MRAP, 12 самоходок PzH 2000, три САУ Gepard, около 70 различных БПЛА. Также на Украину поставят 61 тысячу 155-мм артиллерийских снарядов и миллион патронов.