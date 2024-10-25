Пленные солдаты ВСУ рассказали об отказе в эвакуации из Курской области

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятые в плен в Курской области, заявили, что командование отказало им в эвакуации из района боевых действий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Четверых солдат удалось взять в плен при отражении семи контратак в ночь на 25 октября. Некоторые из них оказались заключенными из колоний строгого режима и мобилизованными.

Украинцы рассказали, что командование бросило их на штурм в качестве пушечного мяса, а также отказало в эвакуации из Курской области.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Накануне в Минобороны России сообщили, что за сутки российским военнослужащим удалось взять в плен восемь украинских солдат.