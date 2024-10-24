Полет российской "Герберы" над Сумами показали на видео

Российский беспилотник "Гербера" запечатлели на видео во время пролета над городом Сумы. Дрон шел на достаточно низкой высоте, и никакого противодействия с земли ему не оказывалось.

Видно, что он имеет внешние отличия от уже широко известных "Гераней-2". Сообщалось, что эти многоцелевые БПЛА можно оборудовать камерами, способными вести наблюдение за местностью, над которой они пролетают.

Также на них устанавливают средства для ведения радиоэлектронной разведки. Кроме того, есть модификация, выполняющая функции ложной цели.

"Герберы" также приспособили для действий в составе роя однотипных беспилотников, которые рассчитаны на сотни километров полета и совершение различных маневров, запутывающих работу украинских средств противовоздушной обороны.