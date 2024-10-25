Торецк, Харьков, Часов Яр: новости с фронта СВО

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 25 октября?

Что происходит у Богоявленовки, Катериновки, Купянска, Новоселидовки Селидово, Старомайорского, Торецка, Угледара, Харькова и Часов Яра?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Без существенных изменений. Продолжаются позиционные бои с использованием средств дальнего поражения. Донецкий фронт. Российские войска продолжают продвигаться в направлении Богоявленовки, куда ВСУ оттянулись на заранее подготовленные позиции. Есть продвижения в Катериновке, причем не только в самом населенном пункте, но и на флангах. В Селидово ВС РФ закрепились в центре населенного пункта, активно работают средства дальнего поражения. В Дзержинске (Торецк) российские войска продолжают штурм города, методично забирая украинские позиции», — сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По данным канала, на Часовоярском направлении продолжаются бои в восточной части города, и у ВС России есть определенные тактические успехи.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

«В Курской области идет продвижение ВС России в районе населенных пунктов Новоивановка и Плехово. Противник провел две контратаки: в районе населенного пункта Новоивановка силами до взвода на 2 БМП при поддержке танка и Русская Конопелька численностью до 10 человек на 2 ББМ. Обе отражены, в ходе отражения уничтожено до 22 солдат ВСУ, ББМ и танк. В Глушковском районе враг предпринял новую попытку прорыва в направлении населенного пункта Новый Путь. Так, из района населенного пункта Павловка колонна ВСУ из танка и 2 ББМ пересекла границу и обстреляла лесополосы у Нового Пути. Одна ББМ ВСУ уничтожена FPV-дронами. Сообщали об успехах ВС России в Дарьино. На Харьковском направлении существенных изменений нет: бои в Волчанске в районе многоэтажной застройки, срыв передвижений противника на Липцовском направлении. На Купянском направлении на фоне продвижения наших войск к реке Оскол ВКС России уничтожает вражеские переправы для лишения противника снабжения и маневра. На Покровском направлении ВС России решительным броском продвинулись к центру Селидово. Развивается успех наших войск в Новоселидовке. Противник применяет сотни дронов в сутки чтобы остановить продвижение армии России», — пишет Telegram-канал «Два майора».

По его информации, севернее Угледара продолжается постепенное продвижение ВС России к Богоявленке, а западнее Старомайорского сообщают о расширении зоны контроля армии РФ.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Рыбарь»

«На Покровском направлении российские войска продвигаются в границах Селидово, все глубже вклиниваясь в оборону ВСУ в городе. На Донецком направлении продолжаются боестолкновения в Горняке, Измайловке и Новоселидовке, где ВС РФ пытаются улучшить тактическое положение», — рассказал Telegram-канал «Рыбарь».

По его данным, на Курском направлении российские войска продолжают операцию по освобождению занятых ВСУ территорий.

«В Глушковском районе, как и прежде, идут бои в районе села Новый Путь. По самым смелым высказываниям в Сети, противник отступил за линию госграницы. Однако сведений с мест или кадров объективного контроля пока нет. В Суджанском районе украинские формирования в ходе одного из боев заняли урочище Малое Снятое к югу от Киреевки, где по ним отработали операторы БЛА. А ВС РФ расположились в соседнем урочище Спорный Лог и лесу Токарев. В районе Новоивановки продолжаются встречные бои, точная конфигурация фронта неизвестна. По некоторым данным, российские войска полностью освободили Дарьино, но подтверждений с мест этому пока нет», — уточняет «Рыбарь».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.