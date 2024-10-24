Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предложил готовить женщин к военной службе. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Российская газета

Он сообщил, что при военном планировании нужно исходить из наихудшего сценария развития событий для минимизации рисков. При этом, по его словам, военная подготовка женщин может проводиться не для того, чтобы их призвать. По мнению Тимочко, чем более общество консолидировано, тем меньше с ним хотят воевать. Lenta.ru

До этого сообщалось, что представители Демократической и Республиканской партий США давят на руководство Украины, требуя от него начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет. Газета.Ru