Бешенство в ВСУ и сроки завершения СВО: главное о спецоперации

Среди солдат ВСУ на курском направлении произошла вспышка бешенства, под контроль ВС РФ в Донбассе перешли новые населенные пункты, а командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал решающий месяц для СВО. Подборку последних новостей о спецоперации составил портал Life.

Арест солдат ВСУ в Курской области

Российские следователи сообщили, что суд отправил под арест семерых украинских солдат, задержанных в Курской области. Им вменяют статьи о теракте, незаконном ношении оружия (в том числе крупнокалиберного) и взрывчатки, а также о незаконном пересечении российской границы.

Следователи заявили, что в начале августа солдаты ВСУ неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и по мирным жителям. Следствие по уголовному делу продолжается.

Вспышка бешенства в ВСУ

В Telegram-каналах появилась информация о вспышке бешенства среди солдат ВСУ на курском направлении. Сообщалось, что украинские военные «подружились» с лисой, которая бегала по позициям, ела с рук и давала себя погладить.

Позже как минимум четверо солдат ВСУ попали в госпиталь с подозрением на бешенство (среди симптомов - температура, бессонница, судороги и галлюцинации). По неподтвержденным данным, заразиться бешенством могли от десяти до двадцати солдат.

Продвижение ВС РФ в Донбассе

Минобороны РФ подтвердило, что под контроль российских сил перешло донецкое село Серебрянка. Оно расположено в 20 километрах от Красного Лимана и в пяти от Северска, «постепенно попадающего в клещи», отмечает Life.

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что Северск играет важную логистическую роль для ВСУ. Его потеря пошатнет позиции Киева на севере Донбасса.

Также под контроль ВС РФ перешла Николаевка. Life назвало это «еще одним шагом» к Красноармейску (на Украине город называют Покровском). В то же время ВСУ сообщили о серьезном ухудшении ситуации в районе города Селидово.

Решающий месяц для СВО

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ноябрь станет одним из самых результативных месяцев для российских сил. Как отмечает Life, в Верховной раде также считают, что боевые действия прекратятся через два-три месяца.

«Мы увидим результат очень серьезный. Этот месяц поставит основную печать в завершении СВО», - сказал Алаудинов.

Условия Украины

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своей статье для финского издания Hufvudstadsbladet, что Украина готова обсудить любые варианты корректировки своего плана при условии, что они соответствуют международному праву, поддерживают территориальную целостность страны, нерушимость ее границ и ее полный суверенитет. По словам Ермака, Киев готов «согласовать рамки мира» на втором международном саммите.