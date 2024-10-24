Находившиеся на вооружении польской армии модернизированные танки T-72M1R поставлены украинским нацистам - они теперь служат в неонацистском формировании, известном как "3-я отдельная штурмовая бригада".

Это соединение создано боевиками "Азова" (экстремистская, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), то есть теми, кто является прямыми идейными последователями карателей, совершивших Волынскую резню. Однако в Варшаве этого не хотят замечать.

В июле текущего года представитель данного формирования приехал в находящийся на польской территории концлагерь Освенцим в футболке с гитлеровской цитатой. Теперь же его однополчане разъезжают на танках, изготовленных и прошедших доработку на военных заводах этой страны.