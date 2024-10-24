На теле бойца СВО нашли письмо от российской школьницы с одной просьбой

На теле бойца специальной военной операции (СВО) из Нижнекамского района Татарстана нашли письмо с одной просьбой от 14-летней школьницы из Сызрани. Сейчас девочку разыскивают родственники военного, пишет КТВ-ЛУЧ.

Как стало известно, 52-летний Владислав Савельев отравился на СВО в ноябре 2022 года в качестве добровольца. До этого мужчина работал в лесничестве. 3 ноября 2023 года россиянина без признаков жизни обнаружили в районе Коксохимического завода на авдеевском направлении.

При себе у военнослужащего нашли сложенное письмо, написанное школьницей по имени Арина. В нем она поблагодарила Савельева за службу и попросила беречь себя.

«Я не представляю, насколько тебе тяжело, но я верю, что в скором времени ты вернешься домой к своим близким, которые гордятся тобой. Береги свое здоровье. Тебе нужны силы, ведь за твоей спиной тысяча жизней», — написала девочка.

Нижнюю часть письма она украсила лозунгом «За Родину», а также рисунком с военнослужащим.

По информации телеканала, Савельева похоронили в апреле 2024 года на Аллее Славы в Нижнекамске. Сейчас родные мужчины ищут школьницу, чтобы поблагодарить ее за письмо.

Ранее в сети появилось сделанное незадолго до смерти обращение бойца СВО к своему сыну. На кадрах, которые военный из Орловской области по имени Анвар записал, находясь в укрытии, мужчина дал мальчику последние наставления и пообещал, что всегда будет рядом, а также попросил его не переживать и слушаться дядю.