Солдаты ВСУ пожаловались на "окопы для лилипутов" в Покровске

Прибывшие для защиты Покровска солдаты ВСУ публикуют кадры подготовленных для них фортификаций: кое-как выкопанные окопы глубиной по пояс, блиндажи , представляющие собой накрытые досками ямы такой же глубины и "зубы дракона", сваленные в кучи по по обочинам дорог.

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"Мы что, лилипуты, чтобы в таких окопах воевать?! Нам говорили: заходите, ребята, вас ждут бетонные укрепления: доты, дзоты, траншеи. Где все это?" - возмущается один военнослужащий.

"Вот так выглядит распил денег. Сделали десяток бетонных пирамид и вместо того, чтобы хотя бы выставить их в рядок на танкоопасном направлении, свалили в кучу. Мол, и так сойдет", - вторит ему другой. "В телемарафонах твердят, что с обороной Покровска все хорошо, - говорит третий вэсэушник. - Одно утешает: может русские проскочат город так, что дома целые останутся".

Ранее украинский пленный рассказал о бегстве всех командиров из его подразделения.

Российские войска не спешат со штурмом главной цитадели на этом направлении - сейчас они действуют южнее, устанавливая контроль над Селидово. Освобождение этого города поможет обойти Покровск, перерезать пути снабжения и осложнить жизнь гарнизону. А взятие Покровска откроет перед российским силами оперативный простор: они смогут наступать на Днепр и Запорожье или обрезать снабжение укрепрайонам в Славяске и Харькове.