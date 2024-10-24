Потери ВСУ на Курском направлении достигли 26 222 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ. Уничтожены за время боевых действий тысячи единиц техники, в том числе 176 танков и 995 боевых бронированных машин. Кроме того, противник потерял 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS, шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов и 56 станций РЭБ.

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Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 26 222 военнослужащих, — сказано в сообщении ведомства.

До этого российская авиация сбросила на пункт временной дислокации подразделения операторов дронов ВСУ в Курахово авиабомбу ФАБ-3000. На кадрах, опубликованных Министерством обороны РФ, можно увидеть момент уничтожения объекта. Место дислокации удалось выявить операторам БПЛА группировки войск «Южная».

Ранее участник СВО, получивший три ранения, изъявил желание стать мэром Воронежа, а затем губернатором Воронежской области. В своем видеообращении он заявил, что хочет «отдать себя полностью во благо страны». В настоящее время Воронеж возглавляет Сергей Петрин, а Воронежскую область Александр Гусев.