Стало известно о риске попадания в «котел» группировки ВСУ в Горняке и Кураховке

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горняке и Кураховке на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) рискует попасть в «котел». Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

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Сообщается, что Горняк и Кураховка находятся в полукольце, а подъездные дороги к ним практически полностью обстреливаются российскими войсками. Активные штурмовые действия поставили ВСУ в затруднительное положение в этом регионе, создав угрозу котла.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко допустил, что украинская армия может попасть в «котел» между населенными пунктами Кураховка и Горняк. Он добавил, что на некоторых направлениях складывается критическая обстановка для ВСУ.