В Киеве назвали недостоверной статью Politico

Пресс-секретарь офиса украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал слухами информацию Politicо о том, что многие страны НАТО выступают против приглашения страны в Альянс, передает издание «Страна.ua». По его словам, они выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление о том, что Киев не ждут в Блоке.

Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса. На самом деле идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а в остальном ведется активная работа по адвокации, — заявил Никифоров.

24 октября Politico писало, что семь стран НАТО не желают принимать Украину в Североатлантический альянс. Среди них оказались США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания.

Ранее Зеленский заявил, что лидеры западных стран не обсуждали с Киевом возможное соглашение об отказе от части территорий в обмен на членство в НАТО. По его словам, союзники «боятся» поднимать данный вопрос в личных консультациях.

Вместе с тем Зеленский предупредил, что Киев между разрешением использовать ядерное оружие и вступлением в НАТО выбирает второй путь. Украинский лидер добавил, что видит гарантии безопасности для страны только в этих двух вариантах. По его словам, эту позицию он обозначил в беседе с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом.