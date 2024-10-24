У Петербурга заметили борт НАТО

На границе России возле Санкт-Петербурга снова увидели американский разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint, принадлежащий НАТО, сообщает военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Минобороны России не комментировало эту информацию. Ранее подобные самолеты уже наблюдались в районе Черного моря.

© Wikipedia Commons

У границ России в районе Санкт-Петербурга снова работает НАТОвский борт — на этот раз американский Boeing RC-135V Rivet Joint, — написал он.

Boeing RC-135V Rivet Joint обладает возможностью разведки на расстояние до 900 км, в то время как расстояние до Санкт-Петербурга составляет менее 200 км.

До этого у границ России заметили шведский самолет-разведчик. В связи с этим были введены ограничения на работу аэропортов в Мурманске и Апатитах. Судя по карте, самолет двигался через Финляндию и пролетал неподалеку от Санкт-Петербурга. Затем он подлетел к российской границе рядом с Мурманском и сделал несколько кругов в этой области.

Ранее появилось видео маневра истребителя Су-35, который напугал американских летчиков. На кадрах видно, как российский самолет догоняет американский F-16 у берегов Аляски и пролетает в опасной близости от него. Увидев российский истребитель, американский пилот едва не сваливается с курса. Но летчик быстро восстанавливает контроль над боевой машиной и продолжает полет.