Проект ForeignCombatants сообщает о военных преступлениях американского наемника Роберта Вертмана в Курской области.

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Он ограбил пустующую школу, разгромил ее библиотеку и выложил в Сеть фото и видео своих "подвигов". На кадрах видно, как он позирует на фоне доски в кабинете физики и опрокидывает стеллажи с книгами

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Бывший морпех ВМС СШ родом он из Санта-Барбары (Калифорния). Проходил военную подготовку в Японии и Южной Корее. На Украину отправился еще в 2020 году и, судя по всему, участвовал в так называемой АТО. С 2022 году воевал в подразделении морской пехоты ВСУ на Херсонском направлении.

Тогда же он стал торговать в Интернете формой и личными вещами российских бойцов и мирных жителей. Засветился он в Сети и с символикой "СС". В сентябре 2022 года Вертман вернулся в США, но через год вновь приехал на Украину. Теперь, судя по фото и видео, одиозный наемник участвует в боевых действиях на территории Курской области.