Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки данных США
Власти Израиля решили отложить свои ответные действия на ракетную атаку Ирана после утечки разведывательных данных США. Об этом сообщает The Times.
По данным газеты, речь идет об утечке данных, содержавших американскую оценку планов удара ЦАХАЛ по Ирану. «Сверхсекретный» документ был опубликован проиранским Telegram-каналом в прошлую пятницу.
Содержавшаяся в документе оценка была основана на спутниковых снимках и других разведданных США. Американцы зафиксировали перемещение израильских баллистических ракет воздушного базирования: 40 ракет Rocks якобы переместили на авиабазы Рамон и Рамат-Давид, а 16 ракет Golden Horizon (ранее о таком оружии не сообщалось) - на авиабазу Хацерим.
Очередное обострение на Ближнем Востоке началось 17 сентября, когда пейджеры членов ливанского движения «Хезболла» стали массово взрываться. СМИ сообщили, что взрывы стали результатом сложной совместной операции израильских военных и разведчиков.
В начале октября израильская армия сообщила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру «Хезболлы». Иран 1 октября нанес массированный ракетный удар по Израилю, назвав это ответом на убийства Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана.
В Иране утверждали, что поражены были только военные объекты. В Израиле заявили, что большинство ракет были перехвачены, и пообещали дать «заметный и болезненный» ответ. СМИ сообщали, что Израиль рассматривает удары по иранским ядерным объектам. Против этого выступили США и другие западные союзники Израиля.