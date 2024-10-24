Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки данных США

Власти Израиля решили отложить свои ответные действия на ракетную атаку Ирана после утечки разведывательных данных США. Об этом сообщает The Times.

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По данным газеты, речь идет об утечке данных, содержавших американскую оценку планов удара ЦАХАЛ по Ирану. «Сверхсекретный» документ был опубликован проиранским Telegram-каналом в прошлую пятницу.

Содержавшаяся в документе оценка была основана на спутниковых снимках и других разведданных США. Американцы зафиксировали перемещение израильских баллистических ракет воздушного базирования: 40 ракет Rocks якобы переместили на авиабазы Рамон и Рамат-Давид, а 16 ракет Golden Horizon (ранее о таком оружии не сообщалось) - на авиабазу Хацерим.

Очередное обострение на Ближнем Востоке началось 17 сентября, когда пейджеры членов ливанского движения «Хезболла» стали массово взрываться. СМИ сообщили, что взрывы стали результатом сложной совместной операции израильских военных и разведчиков.

В начале октября израильская армия сообщила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру «Хезболлы». Иран 1 октября нанес массированный ракетный удар по Израилю, назвав это ответом на убийства Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана.

В Иране утверждали, что поражены были только военные объекты. В Израиле заявили, что большинство ракет были перехвачены, и пообещали дать «заметный и болезненный» ответ. СМИ сообщали, что Израиль рассматривает удары по иранским ядерным объектам. Против этого выступили США и другие западные союзники Израиля.