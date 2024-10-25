На Украине заявили о новом прорыве российских войск в ДНР

Российские войска прорвались в поселок Вишневое, который расположен западнее города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислава Бунятова.

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По его словам, ситуация на данном направлении для украинских подразделений является "критической".

25 октября российские силовики рассказали, что ВСУ не прекращают попытки выйти из Селидова, наращивая темпы бегства.

Они также сообщили, что украинские солдаты выходят группами по простреливаемым дорогам. Из-за этого ВСУ теряют "большое количество людей", заявили силовики.

24 октября полковник СБУ (Службы безопасности Украины) в отставке Олег Стариков сказал, что Вооруженные силы России берут "в клещи" украинскую группировку в Селидово. Для этого, по его словам, российские войска перекрыли пути снабжения этого города.