Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции. Газета.Ru

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией... нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», — говорится в пресс-релизе. RT на русском

Ранее 24 октября российское военное ведомство сообщило об уничтожении десятков операторов украинских беспилотников и инструкторов. Удар по разведанной позиции был нанесен авиабомбой ФАБ-3000. Данные о месте дислокации солдат противника были получены военнослужащими южной группировки российских войск в зоне спецоперации. Lenta.ru