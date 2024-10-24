Российские войска поразили украинские аэродромы

Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Удар был нанесен дальнобойным оружием — ударными беспилотниками, оперативно-тактической авиацией и средствами, находящимися на вооружении ракетных войск.

Помимо этого, за минувшие сутки были нанесены удары по 139 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ранее 24 октября российское военное ведомство сообщило об уничтожении десятков операторов украинских беспилотников и инструкторов. Удар по разведанной позиции был нанесен авиабомбой ФАБ-3000. Данные о месте дислокации солдат противника были получены военнослужащими южной группировки российских войск в зоне спецоперации.