Российские военные получили выплаты за уничтожение 5 танков Abrams в зоне СВО

Военнослужащие ВС РФ получили по 500 тысяч рублей за уничтожение танков Abrams американского производства на Донецком направлении в зоне СВО. Выплаты произвела компания «ФОРЭС».

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«Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву. Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты. Мы за первый танк заплатили компании 5 млн рублей, за все последующие - по 500 тыс. рублей», – прокомментировал генеральный директор Cергей Шмотьев.

Как целый ряд других российских юридических лиц, «ФОРЭС» в январе 2023 года объявил премии за подбитую иностранную боевую технику. За первые танки Leopard2 и Abrams заплатили по 5 млн рублей, последующие оценили в 500 тысяч рублей. За первые трофейные истребители F-15 и F-16 сулят премию в 15 млн рублей. Компания отчиталась, чт за два последних года потратила на денежные премии российским военным почти 34 млн рублей.

Ранее Германия пообещала передать Украине управляемые ракеты AIM-9L и тысячи беспилотников, а также десятки единиц бронетехники.

Между тем, глава Пентагона Ллойд Остин не планирует обсуждать с Киевом новые поставки военной техники, а также разрешать удары вглубь России.