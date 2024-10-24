Удар авиабомбой ФАБ-300 нанесен по пункту временной дислокации отряда беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Операторы дронов южной группировки войск разведали место дислокации подразделения ВСУ, после чего был нанесен точный удар. В ходе операции Вооруженным силами РФ удалось уничтожить около 50 операторов и инструкторов, а также 7 единиц вооружения и военной техники противника.

На приложенной видеозаписи запечатлен мощный взрыв, после которого в небо поднялся крупный столб дыма. На месте остались лишь горящие руины.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения удара по опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Расположение противника атаковал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 — он скинул на него бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.