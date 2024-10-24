Названа цель ударов ВСУ по Энергодару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще наносят удары по Энергодару, чтобы сделать его безлюдным. Такую цель ВСУ назвал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он отметил, что украинские бойцы специально бьют по критической инфраструктуре города. По его словам, ВСУ пытаются оставить Энергодар без электричества, воды и отопления, чтобы жители покинули свои дома.

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Рогов добавил, что Киев воюет с мирным населением, создавая невыносимые для жизни условия. Кроме того, ВСУ наносят удары по городу, чтобы попытаться отвлечь внимание от своих провалов на фронте, убежден он.