Подрыв важной переправы под Харьковом попал на видео

Российские военные поразили переправу ВСУ через реку Оскол на западе Купянска-Узлового в Харьковской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он показал кадры удара с воздуха, на которых виден момент мощного взрыва. В Минобороны России информацию не комментировали.

Удары ВКС РФ лишают противника оставшихся путей снабжения, — написал репортер.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России постепенно окружают подразделения украинской армии, которые находятся в селе Куриловка Харьковской области. По его словам, российские военные продвигаются на нескольких участках на этом направлении.

До этого бойцы Северной группировки ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. При атаке использовался ударный отечественный беспилотник «Иноходец». В результате прямого ракетного удара станция противника вместе с расчетом была уничтожена.

Также военкор Поддубный показывал кадры работы ВКС России на Северском направлении. По его словам, разведка 3-й гвардейской общевойсковой армии продолжает «вскрывать» огневые позиции и пункты временного размещения личного состава противника.