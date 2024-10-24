Украинские власти несут ответственность за отсутствие в стране способных воевать людей, и это требует свержения правительства через новый Майдан. Об этом рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Василий Багрий.

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— Я бы против (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского сказал, всем им, что они просто... Кто их туда допустил — командовать страной? Они просто уничтожают страну. Снять этого президента. Просто людей гонят, чтобы умирать. Для чего? Они уже уничтожили всех людей, — приводит его слова РИА Новости.

Он считает, что тех, кто отказывается участвовать в боевых действиях, не удастся всех посадить в тюрьму. Багрий также отметил, что некоторые мужчины, которых задерживают военкоматы, успевают сбежать. Однако если их ловят снова, их отправляют на передовую без обсуждений, независимо от состояния здоровья.

В рядах солдат Вооруженных сил Украины регулярно происходят массовые бунты и мятежи. Об этом рассказал западными журналистам офицер украинской армии Александр.

Бойцы ВСУ устроили бунт после сдачи Угледара российским солдатам. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире своего авторского YouTube-канала.

Вооруженные силы РФ освободили Угледар в Донецкой народной республике от украинской армии. После этого главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский приказал увеличить оборону. Какое значение для обеих сторон имеет Угледар, «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта, политолога Виктора Литовкина.