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На Украине заявили о перекрытии трассы военкомами

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) перекрыли трассу Винница — Хмельницкий для проверки документов у мужчин призывного возраста. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

На Украине заявили о перекрытии трассы военкомами
© Lenta.ru

Помимо этого, отмечается, что были усилены патрули военкомов в Хмельницком. По информации издания, сотрудники ТЦК массово проверяют документы на улицах города.

Ранее украинские банки начали блокировать карты уклоняющихся от службы граждан по запросам военкоматов. Как сообщалось, факт блокировки счетов был зафиксирован в Одессе.

20 октября стало известно, что на Украине остановили бронирование от мобилизации до 16 ноября. Власти намерены провести аудит оформленных отсрочек. ТЦК планируют выяснить, как много военнообязанных получили незаконно бронирование от призыва.

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