Украинские солдаты при отступлении из курского села заминировали двери храма

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из села Борки в Курской области заминировали входные двери церкви иконы Божией Матери «Знамение». Об этом в четверг, 24 октября, сообщил настоятель храма отец Александр.

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— Входная дверь была заминирована в храме, — сообщил священнослужитель.

По его словам, в ходе боевых действий церковь получила существенные повреждения. Точно оценить потери пока что нельзя, но работы будет много. Настоятель добавил, что остался только один купол из пяти. Были разбиты колокольня, входная дверь, крыша и купол, пишет ТАСС.

В середине августа в результате атаки ВСУ на поселок Краснооктябрьский под Курском был разрушен Вознесенский храм-часовня.

7 августа украинские боевики открыли огонь из танка по зданию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Суджанском районе. Они начали стрелять во время литургии. Об этом рассказал насельник монастыря иеромонах Мелетий. В результате обстрела ВСУ этот монастырь был разрушен. Два храма обители оказались уничтожены, а братские корпуса получили повреждения.