Обстановка на всей линии боевого соприкосновения для украинской армии остается сложной. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). ТАСС

«Ситуация на фронте остаётся сложной. Противник, используя своё преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции», — говорится в Telegram-канале Генштаба ВСУ. RT на русском

Ранее Генштаб ВСУ назвал самые «горячие» направления на линии фронта, среди которых Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления. Деловая газета «Взгляд»