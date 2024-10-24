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Генштаб ВСУ назвал сложной обстановку на фронте

Обстановка на всей линии боевого соприкосновения для украинской армии остается сложной. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). ТАСС

«Ситуация на фронте остаётся сложной. Противник, используя своё преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции», — говорится в Telegram-канале Генштаба ВСУ. RT на русском

Ранее Генштаб ВСУ назвал самые «горячие» направления на линии фронта, среди которых Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления. Деловая газета «Взгляд»

Генштаб ВСУ оценил обстановку на фронте
© РИА Новости
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