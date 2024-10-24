Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" цель на расстоянии 1300 километров

Корвет "Гремящий", стоящий на вооружении Тихоокеанского флота, отстрелялся высокоточным комплексом "Калибр" по береговой цели. На представленном видео можно понаблюдать, как все происходило.

Об этом сообщает министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Ракетную стрельбу корабль выполнял из акватории Авачинского залива. Причем делал это в сложных метеорологических условиях.

Ракета успешно поразила цель в расчетное время на полигоне "Кура" на Камчатке. Дальность полета - порядка 1,3 тысячи километров.

Безопасность в данной зоне обеспечивали корабли, суда и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

Корвет "Гремящий" относится к проекту 20385 - это модернизированный проект базового корвета 20380. Он обладает увеличенным водоизмещением. На корабле размещены артиллерийский, ракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, вертолет.